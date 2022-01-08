Бой идет в пригороде Алма-Аты вдоль трассы в Бишкек

Столкновение

продолжается несколько часов, сообщает агентство Sputnik Казахстан со ссылкой на очевидцев. Информации о жертвах или пострадавших нет. Местные жители сообщают, что звучат сирены оповещения гражданской обороны. «Слова, переданные через системы оповещения, невозможно было разобрать», — передает ORDA Kazakhstan. По их данным, представители ДП и МВД не смогли прокомментировать информацию тексте оповещения. Ряд СМИ утверждают, что сирены использутся для оповещения о наступлении комендантского часа.