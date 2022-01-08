Россиян, застрявших в Казахстане, начнут вывозить на родину военными самолетами

Аэропорт Алма-Аты не будет принимать гражданские рейсы по меньшей мере до понедельника. Уже в воскресенье из аэропорта Алма-Аты в города Иваново и Оренбург вылетят военные самолеты, которые Минобороны специально задействует для эвакуации туристов из Казахстана. Дело в том, что регулярное пассажирское авиасообщение между нашими странами было приостановлено, гражданские рейсы отменены. В Нур-Султане был создан кризисный штаб при российском посольстве. Сейчас дипломаты, как сказано в заявлении МИДа, ведут обработку обращений россиян, которые сообщили о невозможности выехать из республики. При этом количество путешественников не уточняется. Завтра им нужно будет самостоятельно в два часа дня приехать в аэропорт с документами и вещами. Трансфер до Алма-Аты осуществляться не будет. В посольстве просят исходить из строгого ограничения: один пассажир – одно место ручной клади. В связи с чрезвычайной ситуацией услуги погрузки багажа на борт службы аэропорта предоставлять не будут – сказано в обращении ведомства. Дипломаты также напоминают, что военные воздушные судна далеко не комфортны. Кроме того, послы обратились к властям республики с просьбой оказать содействие при паспортном и таможенном контролях при вылете из страны. Угроз в адрес российских граждан не поступало – сказано в официальном заявлении министерства иностранных дел. По имеющимся у дипломатов данным, пострадавших среди россиян также нет.

Сегодня российские военные уже эвакуировали 25 граждан России из Казахстана – сообщает Минобороны.