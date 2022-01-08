Россияне Кристина Резцова и Антон Бабиков стали первыми в одиночной смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе

Россияне Кристина Резцова и Антон Бабиков стали первыми в одиночной смешанной эстафете (сингл-микст) на этапе Кубка мира в германском Оберхофе. Второе место заняли биатлонисты из Австрии Лиза Тереза Хаузер и Симон Эдер, третье — украинцы Дарья Блашко и Артем Тищенко.
2022-01-08T17:35:25+03:00
2022-01-08T17:35:25+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:35, 08 января 2022
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