Россияне Кристина Резцова и Антон Бабиков стали первыми в одиночной смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе

Россияне Кристина Резцова и Антон Бабиков стали первыми в одиночной смешанной эстафете (сингл-микст) на этапе Кубка мира в германском Оберхофе. Второе место заняли биатлонисты из Австрии Лиза Тереза Хаузер и Симон Эдер, третье — украинцы Дарья Блашко и Артем Тищенко.