Иностранцам, привитым «Спутником», разрешили въезд в Израиль с тестом на антитела

Также границу с завтрашнего дня откроют для переболевших коронавирусом и имеющих сертификат. Об этом говорится в правилах, опубликованных на сайте израильского Минздрава, – сообщает агентство РИА Новости. В ведомстве отметили, что те, кто не прошел вакцинацию и не перенес заболевания, не будут допущены к въезду.
2022-01-08T17:20:18+03:00
2022-01-08T17:20:18+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:20, 08 января 2022
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