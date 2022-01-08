Иностранцам, привитым «Спутником», разрешили въезд в Израиль с тестом на антитела

Также границу с завтрашнего дня откроют для переболевших коронавирусом и имеющих сертификат. Об этом говорится в правилах, опубликованных на сайте израильского Минздрава, – сообщает агентство РИА Новости. В ведомстве отметили, что те, кто не прошел вакцинацию и не перенес заболевания, не будут допущены к въезду.