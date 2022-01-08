Трое осужденных в ангарской колонии объявили голодовку

Они обратились к администрации исправительного учреждения с письменным заявлением. Свой отказ от пищи они объяснили несогласием с режимными требованиями, – передает слова источника агентство Интерфакс. По его словам, осужденные держат голодовку с конца декабря. Они пьют воду. За их здоровьем следят медицинские работники. Представитель ведомства подчеркнул, что физическую силу и специальные средства к заключенным не применялись.
2022-01-08T16:50:47+03:00
2022-01-08T16:50:47+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:50, 08 января 2022
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