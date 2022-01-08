Трое осужденных в ангарской колонии объявили голодовку

Они обратились к администрации исправительного учреждения с письменным заявлением. Свой отказ от пищи они объяснили несогласием с режимными требованиями, – передает слова источника агентство Интерфакс. По его словам, осужденные держат голодовку с конца декабря. Они пьют воду. За их здоровьем следят медицинские работники. Представитель ведомства подчеркнул, что физическую силу и специальные средства к заключенным не применялись.