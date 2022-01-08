Иран ввел санкции против десятков граждан США

Иран ввел санкции против полусотни американцев из-за гибели генерала Касема Сулеймани, включая главу комитета начальников штабов ВС и главу центрального командования (CENTCOM). В заявлении МИД Исламской республики говорится, что указанные в списке лица участвовали в принятии решений, планировании, финансировании, руководстве или осуществлении террористического акта – так Тегеран классифицирует смерть высокопоставленного военного.

Сулеймани стал жертвой американского авиаудара, нанесённого два года назад в районе аэропорта Багдада. Спецоперация была согласована с тогдашним главой Белого дома Дональдом Трампом.