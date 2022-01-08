Песков: Путин посетил рождественскую службу один из-за антиковидных ограничений

Президент РФ Владимир Путин находился без других прихожан на рождественском богослужении в храме в Ново-Огареве в связи с противоэпидемическими мерами безопасности в условиях пандемии коронавируса. Об этом в субботу заявил пресс секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Вместе с ним были несколько священнослужителей. Причина [отсутствия других прихожан] одна: эпидемиологические предосторожности», — приводит радиостанция «Говорит Москва» ответ пресс-секретаря президента на вопрос, почему президент РФ находился на богослужении без других прихожан.
2022-01-08T15:14:58+03:00
2022-01-08T15:15:54+03:00
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15:14, 08 января 2022
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