Песков: Путин посетил рождественскую службу один из-за антиковидных ограничений

Президент РФ Владимир Путин находился без других прихожан на рождественском богослужении в храме в Ново-Огареве в связи с противоэпидемическими мерами безопасности в условиях пандемии коронавируса. Об этом в субботу заявил пресс секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Вместе с ним были несколько священнослужителей. Причина [отсутствия других прихожан] одна: эпидемиологические предосторожности», — приводит радиостанция «Говорит Москва» ответ пресс-секретаря президента на вопрос, почему президент РФ находился на богослужении без других прихожан.