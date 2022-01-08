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15:06, 08 января 2022

Олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Виктор Мазин скончался на 68 году жизни

О том, что Мазин ушел из жизни, сообщили в федерации тяжелой атлетике России. На официальном сайте говорится о тяжелой утрате, которую понес этот вид спорта.

Мазин выступал в самой легкой весовой категории до 60 килограмм. Он появился в элите мировой тяжелой атлетики неожиданно и ненадолго. По сути Олимпиада была единственным его крупным турниром. Виктор получил право участвовать, поскольку стал до этого чемпионом России – в первый и последний раз. На Играх Мазин установил мировой рекорд и получил помимо олимпийского еще и титул чемпиона мира, поскольку соревнования были сопряжены. В последний раз на помост Мазин вышел в 1982 году, когда не смог взять ни одного веса. По окончании карьеры он с родственниками уехал в Красноярский край.

Перед Играми в Москве Виктор Мазин установил мировой рекорд, после чего и был включен в олимпийскую сборную.


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