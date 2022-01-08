В Китае загорелся российский грузовой самолет

Как передают местные СМИ, пожар начался в салоне Ту-204. Внутри находилось около 20-ти тонн груза и столько же авиационного топлива. Пожарные и «скорая помощь» прибыли на место через 2 минуты. Все восемь членов экипажа были спасены. Инцидент произошел еще накануне вечером. Информация о степени повреждения самолета и причине пожара уточняется. Как пишет газета РБК, воздушное судно принадлежит авиакомпании «Авиастар» и прилетело в Китай из Новосибирска.
2022-01-08T15:05:15+03:00
2022-01-08T15:05:15+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:05, 08 января 2022
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