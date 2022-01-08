Украина будет добиваться компенсации от Ирана за сбитый «Боинг»

Прокуратура Украины окажет всевозможную помощь родственникам погибших пассажиров самолета авиакомпании «Международные авиалинии Украины», потерпевшего крушение 8 января 2020 года в Иране. Об этом заявил заместитель генерального прокурора страны Максим Якубовский.