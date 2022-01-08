Украина будет добиваться компенсации от Ирана за сбитый «Боинг»

Прокуратура Украины окажет всевозможную помощь родственникам погибших пассажиров самолета авиакомпании «Международные авиалинии Украины», потерпевшего крушение 8 января 2020 года в Иране. Об этом заявил заместитель генерального прокурора страны Максим Якубовский.
2022-01-08T14:49:52+03:00
2022-01-08T14:49:52+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:49, 08 января 2022
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