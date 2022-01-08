Спецслужба: Племянник Нурсултана Назарбаева остается первым заместителем главы Комитета национальной безопасности

Племянник Нурсултана Назарбаева остается первым заместителем главы Комитета национальной безопасности. Об этом агентству Интерфакс сообщили в самой спецслужбе. Там уточнили, что у руководителя ведомства два первых заместителя, в их числе и Самат Абиш. Накануне местные СМИ писали о задержании Абиша, однако позже эта информация не подтвердилась. Кроме того, пресса писала об увольнении племянника Назарбаева.

На фоне беспорядков, которые продолжаются в республике, доподлинно неизвестно, где находится бывший президент Нурсултан Назараев. Сегодня его пресс-секретарь заверил в Твиттере, что экс-глава государства остается в столице Казахстана и призывает все сплотиться вокруг его преемника Касым-Жомарта Токаева. По некоторым данным, однако, семья Назарбаева уже улетела из страны, а сам он может находиться на китайском острове Хайнань.