Посольствам Армении и Белоруссии на электронные почты поступили угрозы взрыва

Неизвестные злоумышленники угрожали взорвать посольства Армении и Белоруссии в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Сообщение с угрозой поступило на электронные почты посольств. Авторы требовали вывода войск с территории Казахстана. Полиция обследовала здания, никаких устройств не обнаружено.