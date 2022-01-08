Посольствам Армении и Белоруссии на электронные почты поступили угрозы взрыва

Неизвестные злоумышленники угрожали взорвать посольства Армении и Белоруссии в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Сообщение с угрозой поступило на электронные почты посольств. Авторы требовали вывода войск с территории Казахстана. Полиция обследовала здания, никаких устройств не обнаружено.
2022-01-08T13:57:52+03:00
2022-01-08T13:57:52+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:57, 08 января 2022
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