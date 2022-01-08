Путин провел разговоры по телефону с Лукашенко и Пашиняном, они обсудили ситуацию в Казахстане, сообщают в Кремле. Александр Лукашенко и Никол Пашинян вслед за Владимиром Путиным поддержали идею президента Казахстана Токаева о проведении в ближайшее время заседания совета коллективной безопасности ОДКБ. Армянский премьер сообщил, что Ереван как действующий председатель ОДКБ займется организацией онлайн-саммита.
2022-01-08T13:48:52+03:00
2022-01-08T13:48:52+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:48, 08 января 2022
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