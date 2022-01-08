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11:40, 08 января 2022

Задержанные участники беспорядков в Казахстане рассказали о раздаче денег и энергетиков

За нападения на силовиков и мародерство учаснтникам беспорядков в Казахстане платили деньги и раздавали «энергетические напитки» от которых «терялся контроль». Об этом сотрудникам полиции рассказали задержанные в казахском городе Шымкент, пишет ТАСС. Однако участники массовых беспорядков не уточнили ни имён ни названия организаций потенциальных провокаторов. Нет данных и о суммах, выданных участникам митингов.


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