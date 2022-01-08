2022-01-08T11:33:53+03:00 2022-01-08T11:33:53+03:00 https://echo.msk.ru/news/2963758-echo.html Радиостанция «Эхо Москвы» https://echo.msk.ru//i/logo.png Радиостанция «Эхо Москвы» https://echo.msk.ru//i/logo.png

В Москве за последние сутки выявлено 3072 новых заболевших коронавирусом. Это на 622 заражения меньше, чем 7 января. Днём раннее в столице зарегистрировали наибольшее число новых случаев COVID-19 по стране (3694). В Петербурге – 1291, в Подмосковье – 899.



В США за сутки коронавирусом заразились 850 тыс. человек. Скончались 2 тыс. пациентов.