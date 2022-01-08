Матчи московского ЦСКА в КХЛ против петербургского СКА и «Сочи» отменены из-за коронавируса

Матчи московского ЦСКА в КХЛ против петербургского СКА и «Сочи» отменены из-за случаев заражения коронавирусом в команде армейцев. С петербургским клубом ЦСКА должен был сыграть в гостях 9 января, с «Сочи» — дома 11 января. Решение об отмене матчей принято из-за 17 случаев заражения ковидом у представителей ЦСКА.
2022-01-08T11:28:37+03:00
2022-01-08T11:28:37+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:28, 08 января 2022
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