Матчи московского ЦСКА в КХЛ против петербургского СКА и «Сочи» отменены из-за коронавируса

Матчи московского ЦСКА в КХЛ против петербургского СКА и «Сочи» отменены из-за случаев заражения коронавирусом в команде армейцев. С петербургским клубом ЦСКА должен был сыграть в гостях 9 января, с «Сочи» — дома 11 января. Решение об отмене матчей принято из-за 17 случаев заражения ковидом у представителей ЦСКА.