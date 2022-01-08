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10:57, 08 января 2022

Под Курганом убили сотрудника полиции, еще одного ранили

В ночь на 8 января под Курганом местный житель убил полицейского, еще одного ранил, сообщает ТАСС со ссылкой на региональную прокуратуру. Огонь из нарезного ружья по полицейскому автомобилю УАЗ открыл местный житель, по каким причинам — не уточняется. Машина находилась овозле отдела полиции. По данному факту возбуждено уголовное дело.


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