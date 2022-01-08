Более 50 дел возбудили в Петербурге из-за невывоза мусора и плохой уборки снега в Петербурге

В городе прошли сильные снегопады, а с Нового года стартовала мусорная реформа.

Мусор и снег, пожалуй, главные петербургские напасти этой зимой. Чиновники организовали рейд: проверили работу ТСЖ и управляющих компаний. Треть адресов оказалась с нарушениями: неубранный снег с крыш и невывезенный мусор.

В итоге возбудили 55 административных дел, в том числе в отношении нового единого мусорного оператора. Он начал свою работу с 1 января в рамках реформы обращения с отходами. Теперь одна компания отвечает за вывоз всего мусора Петербурга и ленинградской области. Старт реформы получился скомканным. Жители многих районов жалуются на то, что мусор перестали увозить. Проблемы с вывозом мусора объясняют, в том числе, снежными завалами. Ежедневно чиновникам отправляют сотни жалоб. Из-за перепадов температур, а также обильных осадков передвигаться по городу непросто.

Соцсети заполнены фотографиями улиц, которые больше похожи на полосы препятствий. В Петербурге ежедневно снег и лед убирают около тысячи дворников и одной тысячи единиц спецтехники. В Москве их в 10 раз больше.

В Петербурге в ближайшие дни ожидают похолодание до -10 и небольшой снег.