NYT опубликовала карту, на которой обозначены места возможной дислокации российских войск в близи границ Украины

Газета «Нью-Йорк Таймс» опубликовала карту, на которой обозначены места возможной дислокации российских войск в близи границ Украины.

На опубликованной изданием карте значатся десять группировок войск, численностью до 170 тысяч человек, которые могут вторгнуться в Украину по трем направлениям – из Крыма, со стороны непризнанных республик Донбасса и из материковой России. Все они включают артиллерию, тяжелую технику и танки.

Карта составлена по данным, которые предоставили газете западные и украинские чиновники и независимые эксперты. Кроме того, использовались и данные спутниковых снимков. География расположения подразделений весьма широка, и далеко не все они находятся в непосредственной близости от границы. Так от Ельни, одного из районов дислокации войск, до ближайшего украинского населенного пункта около 400 километров, а от Воронежа, где якобы сосредоточены сразу три группы – более 300. Газета сообщает, что полевых госпиталей обнаружить не удалось, однако при необходимости их можно развернуть в кратчайшие сроки.

Ранее подобные карты публиковали и другие западные СМИ, в частности, Блумберг. Москва всякий раз отрицала наличие планов нападения на Украину.