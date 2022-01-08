Пресс-секретарь: Назарбаев находится в столице Казахстана и поддерживает связь с Токаевым

Первый президент Казахстана, лидер нации Нурсултан Назарбаев находится в столице Казахстана и поддерживает связь с президентом страны Касым-Жомартом Токаевым, сообщил агентству «Интерфакс-Казахстан» в субботу пресс-секретарь лидера нации Айдос Укибай. «Елбасы (лидер нации — ИФ-К) находится в столице Казахстана городе Нур-Султане. Просим не распространять заведомо ложную и спекулятивную информацию. Елбасы проводит ряд консультативных встреч и находится на прямой связи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым», — сообщил Укибай.