2022-01-08T08:52:15+03:00 2022-01-08T08:55:08+03:00 https://echo.msk.ru/news/2963738-echo.html Радиостанция «Эхо Москвы» https://echo.msk.ru//i/logo.png Радиостанция «Эхо Москвы» https://echo.msk.ru//i/logo.png

Z Архив новостей новости 5 27 6 7690 Экс-председатель комитета нацбезопасности Казахстана Карим Масимов задержан по факту госизмены и водворен в СИЗО