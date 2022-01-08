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08:52,
08 января 2022
Экс-председатель комитета нацбезопасности Казахстана Карим Масимов задержан по факту госизмены и водворен в СИЗО
56-летний экс-председатель комитета нацбезопасности Карим Масимов подозревается в государственной измене, сообщила пресс-служба Комитета нацбезопасности Казахстана. 6 января глава республики сместил его с должности из-за протестов. Также ведомство передаёт, что в изолятор поступили «и другие лица», причастные к преступлению.
Карим Масимов давний соратник бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Он возглавлял КНБ с сентября 2016 года. Сейчас должность главы комитета занимает Ермек Сагимбаев.