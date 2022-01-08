Аэропорт Нур-Султана планирует на 8 января 6 международных рейсов

По данным пресс-службы Мининдустрии и инфраструктурного развития республики, 8 января эропорт Нур-Султана планирует 6 международных рейсов из/в города: Дубаи, Минск, Калининград. При этом, отменено 25 рейсов иностранных авиакомпаний. Отметим, ситуация в Казахстане остается напряжённой. 8 января утром в центре Алма-Аты возобновилась стрельба. Выстрелы также раздаются в районе СИЗО в Талдыкоргане, сообщает РИА Новости. Ранее Президент Казахстана отдал приказ продолжать антитеррористическую операцию до полного уничтожения боевиков.