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07:55, 08 января 2022

От мародёрства в Казахстане пострадало 848 субъектов бизнеса

Как передаёт телеграм-канал ORDA, из-за мародёрства в Казахстане пострадало 848 субъектов бизнеса. Сумму ущерба оценивают в 88 млрд тенге (более $200 млн). Из-за новых фактов грабежа сумма ущерба продолжает расти. В call-центр поступило 1 622 звонков с разными жалобами, из них по вопросам мародерства – 937.

Тем не менее, рестораторы в Алма-Аты подготовили еду для больных и врачей, которые оказались одни без питания.


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