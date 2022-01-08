От мародёрства в Казахстане пострадало 848 субъектов бизнеса

Как передаёт телеграм-канал ORDA, из-за мародёрства в Казахстане пострадало 848 субъектов бизнеса. Сумму ущерба оценивают в 88 млрд тенге (более $200 млн). Из-за новых фактов грабежа сумма ущерба продолжает расти. В call-центр поступило 1 622 звонков с разными жалобами, из них по вопросам мародерства – 937.



Тем не менее, рестораторы в Алма-Аты подготовили еду для больных и врачей, которые оказались одни без питания.