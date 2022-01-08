НАТО не отрицает возможности нового военного конфликта в Европе из-за Украины

НАТО считает важным провести диалог с РФ, так как возможность нового военного конфликта в Европе из-за Украины еще существует, заявил генсек организации Йенс Столтенберг.
Переговоры по безопасности между Россией и США состоятся 10 января в Женеве.
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НАТО считает важным провести диалог с РФ, так как возможность нового военного конфликта в Европе из-за Украины еще существует, заявил генсек организации Йенс Столтенберг.
Переговоры по безопасности между Россией и США состоятся 10 января в Женеве.