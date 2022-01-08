NY Times: В США резко выросло количество госпитализаций детей младше 5 лет с коронавирусом

Издание ссылается на данные Центров по контролю и профилактике заболеваний. Так, на 1 первое января коронавирус был выявлен в больницах у четырех из 100 тысяч американских детей в возрасте четырех лет и младше. Месяц назад этот показатель был вдвое меньше. Специалисты связывают это с распространением штамма коронавируса «омикрон».
2022-01-08T05:22:16+03:00
2022-01-08T05:22:16+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:22, 08 января 2022
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