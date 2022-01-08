Ученые из Китая заявили, что обнаружили воду в лунном грунте

В статье, опубликованной в научном журнале Science Advances, высказывается предположение, что вода могла появиться в грунте благодаря солнечному ветру.
Фрагмент породы на Землю доставила автоматическая межпланетная станция «Чанъэ-5».
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В статье, опубликованной в научном журнале Science Advances, высказывается предположение, что вода могла появиться в грунте благодаря солнечному ветру.
Фрагмент породы на Землю доставила автоматическая межпланетная станция «Чанъэ-5».