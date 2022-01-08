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05:16, 08 января 2022

Президент Туркмении распорядился потушить природный памятник в Каракумах

Лидер страны Гурбангулы Бердымухамедов считает, что памятник вредит экологии и здоровью населения.

Президент отметил, что страна теряет ценное сырье, которое можно было бы продавать за рубеж, а вырученные деньги направить на рост благосостояния граждан. В связи с этим Бердымухамедов поручил организовать научные дискуссии и, задействовать иностранных экспертов, чтобы решить проблему газового кратера.

«Сияние в Каракумах» представляет собой впадину, расположенную в пустыне ,из которой вырываются огненные языки. Она имеет рукотворное происхождение, однако по истечении почти полувека воспринимается как природный памятник.


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