Глава штаба обороны Британии заявил о планах Лондона по разработке гиперзвуковых ракет в противовес России

«У нас их нет, а они должны быть», — сказал Радакин в интервью британскому изданию Times, говоря о гиперзвуковых ракетах, — передает ТАСС

Тони Радакин также представил правительству страны варианты «военных действий» на случай вторжения России на Украину. Радакин отметил, что «глубоко обеспокоен» ситуацией на российско-украинской границе.

Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс неоднократно подчеркивала,что «любое российское вторжение на Украину стало бы огромной стратегической ошибкой, за которую придется заплатить серьезную цену».