Эксперт по Средней Азии Аркадий Дубнов утверждает, что первый президент Казахстана находится в Китае

По его словам, задержаны два племянника Нурсултана Назарбаева, в том числе бывший заместитель главы Комитета национальной безопасности. Дубнов ссылается на свои источники. Подтверждения, что Назарбаев находится в Китае, пока нет. С начала массовых протестов в Казахстане бывший президент не появлялся на публике. Действующий лидер Касым-Жомарт Токаев, которому Назарбаев передал власть, сменил его на посту главы Совета безопасности