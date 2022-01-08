Эксперт по Средней Азии Аркадий Дубнов утверждает, что первый президент Казахстана находится в Китае

По его словам, задержаны два племянника Нурсултана Назарбаева, в том числе бывший заместитель главы Комитета национальной безопасности. Дубнов ссылается на свои источники. Подтверждения, что Назарбаев находится в Китае, пока нет. С начала массовых протестов в Казахстане бывший президент не появлялся на публике. Действующий лидер Касым-Жомарт Токаев, которому Назарбаев передал власть, сменил его на посту главы Совета безопасности
2022-01-08T02:01:40+03:00
2022-01-08T02:01:40+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:01, 08 января 2022
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