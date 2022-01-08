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01:17, 08 января 2022

В организации Human Rights Watch призвали власти Казахстана отменить приказ «стрелять без предупреждения»

«Казахстан переживает самый жестокий кризис с момента обретения независимости, и мир следит за тем, продемонстрирует ли правительство, что оно соблюдает основные права своего народа. Властям Казахстана крайне важно обеспечить, чтобы все силы безопасности на местах действовали с целью защиты человеческой жизни и несли ответственность, если они этого не делают», – пишет Vласть со ссылкой на Летту Тайлер, заместителя директора по кризисам и конфликтам.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отдал такой приказ правоохраниетльным органам и армии.


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