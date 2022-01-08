Генсек НАТО заявил о реальном риске вторжения России в Украину

«Агрессивные действия России серьезно подрывают правила безопасности в Европе», — сказал Йенс Столтенберг.
Он отметил, что переговоры с Россией необходимы, так как вероятность нового военного конфликта в Европе остается.
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«Агрессивные действия России серьезно подрывают правила безопасности в Европе», — сказал Йенс Столтенберг.
Он отметил, что переговоры с Россией необходимы, так как вероятность нового военного конфликта в Европе остается.
Заявление участников Конгресса Интеллигенции: Россия должна вступить в НАТО На пути нашего вступления в НАТО не только политика нашего сегодняшнего руководства и несоответствие обязательным для всех членов НАТО критериям. Руководство рано или поздно сменится, а требования НАТО к своим членам, как показывает опыт вступивших в НАТО за последние годы стран, вполне выполнимы…