Представители НАТО никогда не обещали России отказаться от приема новых членов в альянс

В Вашингтоне назвали ложью утверждение, что альянс обещал не расширяться на восток. Американский госсекретарь Энтони Блинкен добавил, что недостоверной являются информация, будто альянс планирует установить военную инфраструктуру на Украине, чтобы использовать ее против России. Москва ранее потребовала от США и НАТО исключить дальнейшее расширение международной военной организации и присоединение к ней Украины. Со словами о том, что Запад нарушил собственное обещание отказаться от продвижения НАТО на Восток ранее неоднократно выступал российский президент Владимир Путин.