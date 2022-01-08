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00:14, 08 января 2022

Токаев: Подразделения ОДКБ пробудут в Казахстане недолго

Касым-Жомарт Токаев написал в твиттере, что международные силы остаются до стабилизации ситуации в стране. Он добавил, что в результате массовых протестов республика подверглась нападению хорошо подготовленных и скоординированных террористических групп, которых направили из-за рубежа. Откуда именно – он не уточнил. Токаев пишет, что только в Алма-Ате в столкновениях с силовиками участвовали порядка 20 тысяч членов таких групп. Некоторые из них не говорили по-казахски, добавил президент.

Накануне бывший советник президента Казахстана Ермухамет Ертысбаев сказал в эфире государственного телеканала «Хабар 24», что кризис мог возникнуть из-за действий неких высокопоставленных чиновников.


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