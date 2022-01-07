США обеспокоены приказом казахстанским военным стрелять на поражение

Белый дом призывает правительственные силы Казахстана проявлять сдержанность при наведении порядка в стране и обеспокоены заявлением президента республики Касым Токаева о полученном военными приказе весть огонь на поражение. Об этом сообщила заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, — передает Интерфакс.

Она отметила, что у Белого дома «есть вопросы о российском присутствии и его необходимости». «Мы призываем всех соблюдать международные нормы в сфере прав человека, проявлять сдержанность и завершить этот кризис», — добавила она.