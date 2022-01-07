Токаев написал серию твитов на английском языке, в которых раскрыл подробности о ситуации в Казахстане

— Алма-Аты перенес шесть волн атак террористов, некоторые из которых не говорили на казахском языке;

— Казахстан столкнулся с хорошо подготовленными и скоординированными исполнителями и террористическими группами, прошедшими подготовку за пределами страны;

— бандиты убивали молодых солдат, поджигали административные здания, грабили частные дома и магазины, убивали мирных граждан, насиловали женщин;

— Казахстан обеспечит безопасность иностранных диппредставительств, персонала и имущества иностранных компаний.