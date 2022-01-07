Блинкен: «Когда в твоем доме оказываются русские, их бывает сложно заставить уйти»

Госсекретарь США призвал власти Казахстана справиться с беспорядками без участия ОДКБ. Блинкен уверен, что правительство страны способно решить вопрос своими силами.

«Мне представляется, что власти и правительство Казахстана, безусловно, обладают потенциалом, который позволяет надлежащим образом заниматься ситуацией с протестами, делать это с соблюдением прав протестующих, одновременно сохраняя закон и порядок», — сказал госсекретарь США.

По его словам, Вашингтон призывает миротворческие силы соблюдать права человека в поддержку мирного урегулирования.

Блинкен также предупредил власти Казахстана быть осторожнее с Россией. «Один урок из прошлой истории: когда в твоем доме оказываются русские, их бывает сложно заставить уйти», – заявил он.