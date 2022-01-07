Жители Актау начинают протестовать против протестующих

Горожане прогоняют с улиц митингующих. Местные жители жалуются, что из-за беспорядков не могут попасть в пригород к родным. Люди формируют народные дружины, чтобы самостоятельно следить за порядком на улицах, передает ladakz.

«Мы против хулиганов и мародёров. Нам нужны мир и спокойствие. Напротив «Мангыстау Арена» стоят дома, где живут наши семьи: старики и дети. По сути, мы вышли их охранять», — признаются активисты.

Вблизи спорткомплекса «Мангыстау Арена» неравнодушные даже развернули палатку, где кормят военнослужащих. «Продукты берем из дома. Также следим за порядком, чтобы не допустить хулиганства. По утрам убираемся. Дежурим. Было несколько случаев, когда непонятные люди осматривали объект», — делятся горожане.