Главы всех регионов Германии выступили за введение обязательной вакцинации от коронавируса

Идею введения обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции поддержали власти 16 федеральных земель ФРГ, заявил канцлер Германии Олаф Шольц. Он отметил, что «уровень охвата вакцинацией в стране по-прежнему не очень высок».

Власти страны ожидают роста новых случаев заболевания из-за стремительного распространения омикрон-штамма. «Германия точно относится в Европе к странам с самыми масштабными ограничениями контактов. Несмотря на то, что благодаря принятым нами мерам ситуация лучше, чем мы опасались, новый вариант «омикрон» приведет к тому, что в ближайшие дни и недели мы будем наблюдать за большим числом заражений, чем сегодня. В этой связи мы нуждаемся в новых мерах», — подчеркнул Шольц.