Власти США готовы обсудить с Россией сокращение своего военного присутствия в Восточной Европе

Власти США, как передает телеканал NBC со ссылкой на свои источники, готовы обсудить с Россией сокращение своего военного присутствия в Восточной Европе. Это касается как числа американских военнослужащих, которые дислоцируются в Прибалтике и Польше, так и масштабов военных учений, которые проводятся в регионе, — рассказал представитель Белого дома. Со своей стороны, Вашингтон хочет поднять вопрос о присутствии в Калининградской области российских ракет «Искандер», которые способны нести ядерные заряды. Российско-американские переговоры, где будут обсуждаться требования Москвы о гарантиях безопасности, запланированы в начале следующей недели в Женеве.
2022-01-07T21:15:36+03:00
2022-01-07T21:15:36+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:15, 07 января 2022
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