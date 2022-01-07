Власти США готовы обсудить с Россией сокращение своего военного присутствия в Восточной Европе

Власти США, как передает телеканал NBC со ссылкой на свои источники, готовы обсудить с Россией сокращение своего военного присутствия в Восточной Европе. Это касается как числа американских военнослужащих, которые дислоцируются в Прибалтике и Польше, так и масштабов военных учений, которые проводятся в регионе, — рассказал представитель Белого дома. Со своей стороны, Вашингтон хочет поднять вопрос о присутствии в Калининградской области российских ракет «Искандер», которые способны нести ядерные заряды. Российско-американские переговоры, где будут обсуждаться требования Москвы о гарантиях безопасности, запланированы в начале следующей недели в Женеве.