Московская полиция задержала четырех человек у здания посольства Казахстана

Сообщалось, что они планировали расклеить листовки против введения в республику военного контингента ОДКБ, сообщает правозащитный проект «ОВД-Инфо*», который российские власти считают иностранным агентом. Кроме того, перед зданием дипмиссии была задержана участница одиночного пикета в поддержку протестующих граждан Казахстана. Участницу еще одной акции против отправки сил ОДКБ в республику задержали на Сретенском бульваре в столице, пишет интернет-издание Sota.Vision. Ранее сегодня суд в Москве назначил 15 суток ареста активисту, которого накануне задержали возле посольства Казахстана.

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