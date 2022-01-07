Александр Лукашенко поговорил по телефону с экс-президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым

Белорусский руководитель Александр Лукашенко, как говорят в его администрации, этим вечером поговорил по телефону с бывшим президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Речь шла о ситуации в Казахстане. Других подробностей, а также информации о том, где сейчас находится Назарбаев, в администрации Лукашенко не сообщили. О месте нахождения Назарбаева не было известно с начала массовых протестов в Казахстане.
2022-01-07T21:05:32+03:00
2022-01-07T21:05:32+03:00
https://echo.msk.ru/news/2963618-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
21:05, 07 января 2022
Загрузка комментариев...