Александр Лукашенко поговорил по телефону с экс-президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым

Белорусский руководитель Александр Лукашенко, как говорят в его администрации, этим вечером поговорил по телефону с бывшим президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Речь шла о ситуации в Казахстане. Других подробностей, а также информации о том, где сейчас находится Назарбаев, в администрации Лукашенко не сообщили. О месте нахождения Назарбаева не было известно с начала массовых протестов в Казахстане.