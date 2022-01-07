Медицинские работники на селе в России получили право продавать лекарственные средства

Мера призвана помочь обеспечить лекарствами жителей населенных пунктов, в которых нет аптек. Изменения в законодательство вступили в силу с 1 января.

«Медицинские работники в амбулаториях, фельдшерско-акушерских пунктах и центрах общей врачебной практики, расположенных в сельских населенных пунктах, где нет аптечной организации, смогут осуществлять льготный отпуск лекарств, а также осуществлять продажу лекарственных препаратов. Ранее это могли делать только фармацевтические работники», — пояснили в пресс-службе Минздрава.