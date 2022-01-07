Вспышка неизвестного неврологического заболевания произошла в канадской провинции Нью-Брансуик

Как передает местный телеканал CBC, пострадали около 50 человек. До этого никаких серьезных или хронических заболеваний у них не обнаружили. Как правило, у всех отмечалось резкое снижение умственных способностей, потеря веса. Пациенты жаловались на сильные мышечные боли. Некоторые страдали от галлюцинаций. Известно как минимум о 8 смертях людей, у которых подозревали это заболевание.