Власти Ирана готовы обсудить вопрос о компенсациях родственникам погибших пассажиров сбитого под Тегераном лайнера

Власти Ирана выразили готовность обсуждать вопрос о компенсациях родственникам погибших пассажиров сбитого под Тегераном лайнера. В министерстве иностранных дел исламской республики сказали, что любые переговоры должны уважать суверенитет, внутренние законы и международные обязательства.

В канун второй годовщины трагедии представители Канады, Великобритании, Швеции и Украины, чьи граждане погибли в результате случившегося, сказали, что будут добиваться компенсации через международные суды. Они обвинили официальный Тегеран в отказе от сотрудничества.

Пассажирский самолет компании «Международные авиалинии Украины» был сбит 8 января 2020 года при вылете из аэропорта Тегерана. Спустя несколько дней после этого, иранские власти признали, что в случившемся виновны военные исламской республики