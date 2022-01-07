Министерство энергетики Казахстана: Добыча нефти и газа на территории страны идет в штатном режиме

Министерство энергетики Казахстана заверяет, что добыча нефти и газа на территории страны идет в штатном режиме. Все три нефтеперерабатывающих завода также не останавливали свои работы, подчеркнули в ведомстве. Там предупредили, что на юге и западе республики возможны временные ограничения на продажу сжиженного газа, однако, это связано с требованиями безопасности и проблемами со связью.

Именно повышение цены на сжиженный газ стало причиной начала протестных выступлений в Казахстане в минувшие выходные. В то же время, участники акции очень быстро перешли от экономических к политическим требованиям.