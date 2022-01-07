Порядка 580 граждан Казахстана не могут вернуться на родину из Грузии, передает SputnikGeorgia со ссылкой на почетного консула Казахстана Георгия Джахуташвили. Несколько дней рейсы откладывают из-за нестабильной обстановки в Казахстане. Для людей в Кутаиси и Тбилиси организовали временные помещения с бесплатным интернетом. Некоторые гостиницы установили специальные льготные тарифы.
2022-01-07T19:56:13+03:00
2022-01-07T19:56:13+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:56, 07 января 2022
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