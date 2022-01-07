В Москве на Хамовническом валу автомобиль Geely вылетел на красный и врезался в Audi

Три человека пострадали в результате столкновения двух автомобилей в центре Москвы. ДТП произошло на Хамовническом валу неподалеку от стадиона «Лужники». Автомобиль Geely выскочил на перекресток на красный сигнал светофора и врезался в Audi. Как предупредили в столичном департаменте транспорта, из-за этого происшествия сейчас затруднено движение на съезде с Лужнецкой эстакады и по улице Хамовнический вал в сторону Новодевичьей набережной.