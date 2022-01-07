Известный американский актер Сидни Пуатье скончался на 95-ом году жизни, пишет британская газета The Mirror. Пуатье снялся в нескольких известных фильмах, где поднималась тема расовой ненависти и предрассудков. Это картины «Угадай, кто придет к обеду?» и «Душной южной ночью». Кроме того, он стал первым темнокожим актером, который получил награду американской киноакадемии «Оскар».