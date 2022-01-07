Генсек НАТО: Организация готова выслушать озабоченности России и найти путь вперед

Главы МИД стран-членов НАТО сегодня обсуждают требования России о гарантиях безопасности. Экстренная видеоконференция проходит в преддверии встреч представителя альянса и американского руководства с российской делегацией, которая запланирована на следующей неделе.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что организация готова выслушать озабоченности России и найти путь вперед, но необходимо снять сомнения относительно действий РФ. По его словам, НАТО будет вести диалог по безопасности с Россией прямо и открыто, но всегда есть риск, что дипломатия не принесет результата.

При этом НАТО не отрицает возможности нового военного конфликта в Европе из-за Украины, потому считает важным провести диалог с РФ, добавил Столтенберг.

Российско-американские переговоры запланированы в начале следующей недели в Женеве. Требования о гарантиях безопасности, которые Россия выдвинула к НАТО, будут обсуждать в Брюсселе в среду.