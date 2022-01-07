Глава МИД Великобритании Лиз Трасс призвала Россию обеспечить большую прозрачность в вопросе военных маневров

По ее словам, РФ также необходимо вступить в дипломатический диалог с другими странами для снижения напряженности на границе с Украиной. Трасс также заявила, что наращивание российских сил на границе с Украиной и в Крыму неприемлемо.

«Нет оправданию ничем не вызванной агрессивной политики по отношению к Украине. Мы едины с союзниками по НАТО в призыве к России положить конец враждебным действиям и придерживаться международных соглашений, которые она сама подписала. Мы продолжим защищать демократию в Восточной Европе и по всему миру. Наша поддержка суверенитету и территориальной целостности Украины непоколебима. Мы ясно даем понять, что любое российское вторжение стало бы огромной стратегической ошибкой, за которую придется заплатить серьезную цену», — добавила она.