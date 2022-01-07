Z Архив новостей новости
5 5 6 565
18:51, 07 января 2022

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс призвала Россию обеспечить большую прозрачность в вопросе военных маневров

По ее словам, РФ также необходимо вступить в дипломатический диалог с другими странами для снижения напряженности на границе с Украиной. Трасс также заявила, что наращивание российских сил на границе с Украиной и в Крыму неприемлемо.

«Нет оправданию ничем не вызванной агрессивной политики по отношению к Украине. Мы едины с союзниками по НАТО в призыве к России положить конец враждебным действиям и придерживаться международных соглашений, которые она сама подписала. Мы продолжим защищать демократию в Восточной Европе и по всему миру. Наша поддержка суверенитету и территориальной целостности Украины непоколебима. Мы ясно даем понять, что любое российское вторжение стало бы огромной стратегической ошибкой, за которую придется заплатить серьезную цену», — добавила она.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Новости

Белорусские военные вслед за российскими десантниками прибыли в Казахстан Миротворцев вводят в страну не для подавления протестов, утверждает…

5 97 6 14940
Новости

Российские миротворцы вместе с силовыми структурами Казахстана взяли под полный контроль аэропорт Алма-Аты Кроме того, десантники будут обеспечивать безопасность российского генконсульства и других важных объектов…

5 74 6 7690
Блоги

+ Патриарх Кирилл: Мы не можем быть безразличными к кровопролитию на земле Казахстана Патриарх Кирилл: Мы не можем быть безразличными к кровопролитию на земле Казахстана Предстоятель РПЦ призвал в Рождество к миру на всей территории исторической Руси…

5 58 6 6263 08:29
8читать ;смотреть
Блоги

Вячеслав Володин: Происходящее на Украине должно быть осуждено Европарламентом, ПАСЕ и ПА ОБСЕ Недопустимо, когда в XXI веке снова прославляют лидеров нацизма, которые организовывали зверства, были пособниками фашистов, сжигали дотла деревни, убивали стариков, женщин, детей, младенцев…

5 242 6 26872 02.01
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Нет никаких «западных ценностей» Два заявления политических сил, которые разделяют единые подходы к демократии…

5 76 6 8571 11:28
Новости

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что на государство напали террористы По утверждению президента, 20 тысяч боевиков атаковали Алма-Ату…

5 91 6 11344
Новости

Президент Казахстана заявил, что свободная пресса подстрекает к конфликту в республике Власти намерены жёстко реагировать на акты правового вандализма…

5 75 6 9735
Блоги

+ «Мы в Казахстан пришли не убивать и даже не воевать» 00:46 «Мы в Казахстан пришли не убивать и даже не воевать» Александр Лукашенко: «Сейчас надо остановить братоубийственную войну. Этим мы и занимаемся»...

5 57 6 7817 13:24
Новости

Лукашенко заявил, что атака на Казахстан – попытка давления на Россию Президент Белоруссии произнёс речь, посещая храм в Минске в Рождество Христово…

5 62 6 8809
Блоги

+ Президент Казахстана: «Кто не сдастся, будет уничтожен» Президент Казахстана: «Кто не сдастся, будет уничтожен» «Пособническую и, по сути, подстрекательскую роль в нарушениях правопорядка играют так называемые «свободные» средства массовой информации и «забугорные» деятели», — заявил Касым-Жомарт Токаев…

5 92 6 13735 11:55
8читать ;смотреть
Новости

Конгресс российской интеллигенции выступил против силового вмешательства Росси в события в Казахстане Цель обращения – предостеречь российские власти от повторения ошибок прошлого, — сказал один из авторов политик Леонид Гозман…

5 42 6 6584
Новости

Фото: AP Photo/Vladimir Tretyakov/ТАСС Токаев отдал правоохранительным органам и армии приказ открывать огонь на поражение без предупреждения Президент Казахстана добавил, что власти Казахстана не намерены вести переговоры с террористами…

5 106 6 17584
Блоги

Константин Косачёв вице-спикер Совета Федерации

Три этапа протестов в Казахстане Начинается четвёртый этап — миротворческая операция ОДКБ. Этап вынужденный, этап, которого могло бы и не быть, если бы протестная часть общества избежала экстремистских крайностей и не поставила бы себя вне закона…

5 62 6 11489 06.01
Новости

Минобороны РФ: Продолжается переброска российских войск в Казахстан Подразделения ВДВ грузят в самолеты военно-транспортной авиации штатную технику и вооружение…

5 38 6 7375
Новости

В казахстанских городах Актау и Павлодаре силовики перешли на сторону протестующих, – ORDA Они вышли на площадь и заявили, что не могут пойти против народа.

5 57 6 47427
Блоги

+ Рамзан Кадыров: «Казахские братья, сестры — остановитесь!» 01:04 Рамзан Кадыров: «Казахские братья, сестры — остановитесь!» «Вам будет самим трудно. Сегодня у вас цены за газ будут повышены, а завтра — за все. Послезавтра вы сами будете жить в развалинах»...

5 77 6 15622 15:32

Популярное за неделю

Новости

Казахстанский оппозиционер Аблязов считает, что в случае вмешательства России политическая борьба увеличится «Чем больше таких действий, как с Украиной, Путин будет делать против Казахстана, тем быстрее он получит ситуацию как с Украиной», — сказал он…

5 19 6 123052
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Двумя этими техническими достижениями — строительством машины времени с помощью швабр и добычи эликсира вечности из печени Навального — и занималось Российское государство весь год…

5 42 6 79306 01.01
#слушать 51:15 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

3593582
«Литовские судебные процессы»: Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 2 6 5041 02.01
Блоги

Леонид Гозман политик

Смертельная угроза для России — в связи с приглашением в Казахстан войск ОДКБ Приглашение иностранных войск для борьбы со своим народом, по моим представлениям – измена Родине. Но с президентом Токаевым, который обратился с такой просьбой к государствам ОДКБ, пусть разбираются в Казахстане…

5 263 6 320251 06.01
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Новый год — каким он будет и кто победит в грядущей войне Новый год — каким он будет и кто победит в грядущей войне Короче, 2021 год был омерзительным, но 2022-й будет еще хуже…

5 62 6 87386 03.01
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9378183
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5130955

Сегодня в эфире